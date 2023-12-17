Neymar Jesus'u kovun dedi. Yerine gelecek hocayı belirledi

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Neymar Jesus'u kovun dedi. Yerine gelecek hocayı belirledi
Sezon başında PSG'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmesini istedi.

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in süper yıldızı Neymar ile takımın patronu Jorge Jesus arasında kriz çıktı.

YERİNE GALTIER'İ İSTEDİ
Al Hilal'e sezon başında katılan ve sakatlığı sebebiyle çok fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı yıldız, yönetimden Jorge Jesus'un takımdan gönderilmesini ve yerine Cristopher Galtier'in getirilmesini istedi.

HENÜZ YANIT VERMEDİLER
Yaz transfer döneminde PSG'den 90 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Hilal’e transfer olan Neymar’ın bu isteği karşısında Suudi Arabistan ekibinin ne cevap vereceği şimdilik belirsiz.

PERFORMANSI
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra bu sezonun başında Al-Hilal’in başına geçen Jorge Jesus ligde çıktığı 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı

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