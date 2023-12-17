Şenol Güneş'e bir teklif daha. Azerbaycan'dan sonra onlar da talip oldu

Ajansspor'un haberine göre, Kosova Futbol Federasyonu Beşiktaş’tan ayrıldığından beri bir takımın başına geçmeyen Şenol Güneş’i yakın takibe aldı.

KOSOVA TALİP OLDU

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde grubunu 5’inci sırada tamamlayan ve Almanya biletini alamayan Kosova’nın takımı emanet etmek istediği isimler arasında Şenol Güneş’in de olduğu kaydedildi.

"GURUR DUYARIM"

Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım. Teklifler belli kişilerden geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." demişti.

ROBERTO CARLOS'TA LİSTEDE

Haberin ayrıca Şenol Güneş'in yanı sıra Roberto Carlos’un da Kosova’nın teknik adam adayları arasında yer aldığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ın başında 15 maça çıkan Şenol Güneş bu maçlarda 10 galibiyet 2 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.