Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk 24 Aralık’ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kadroda değişikliğe gidiyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, deneyimli teknik direktörün, 20 Aralık'taki Fatih Karagümrük maçında bu nedenle kadroda bazı değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi.

Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını ne olursa olsun kazanmak isteyen Buruk'un Karagümrük mücadelesinde bazı isimleri dinlendireceği ifade edildi.



Sarı-kırmızılı teknik adamın, Boey ve Sanchez gibi kart sınırında bulunan isimlerle beraber, yine sakatlıktan çıkan ama tam olarak randıman vermeyen oyuncularla ilgili değerlendirme yaptığı bildirildi.



Karagümrük maçında puan kaybı istemeyen ama aynı zamanda Fenerbahçe maçını da önemseyen Okan Buruk’un çalışmalarını bu yönde hazırlıklar yaptığı vurgulandı.