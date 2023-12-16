Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu

Fotomaç'ta yer alan habere göre, son şampiyon Galatasaray, Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis ücretini belirledi.

15 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Sarı-Kırmızılılar ismi son günlerde Serie A Ligi ekiplerinden Lazio ile anılan Kerem Aktürkoğlu için en az 15 milyon euro talep ediyor.

SERIE A'DA OYNAMAK İSTİYOR

Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde The Athletic'e verdiği röportajda İtalya Serie A'da oynamak istediğini söylemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 27 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu bu maçlarda 7 gol 4 asist kaydetti.