Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu
Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon euro bonservis bedeli belirledi

Fotomaç'ta yer alan habere göre, son şampiyon Galatasaray, Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis ücretini belirledi.

15 MİLYON EURO TALEP ETTİLER
Sarı-Kırmızılılar ismi son günlerde Serie A Ligi ekiplerinden Lazio ile anılan Kerem Aktürkoğlu için en az 15 milyon euro talep ediyor.

SERIE A'DA OYNAMAK İSTİYOR
Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde The Athletic'e verdiği röportajda İtalya Serie A'da oynamak istediğini söylemişti.

PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 27 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu bu maçlarda 7 gol 4 asist kaydetti.

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