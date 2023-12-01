Nezleyi kesiyor. Öksürüğü bitiriyor. İşte dikkat çeken ot

Nezleyi kesen, göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktüren güvey otu dikkat çekti.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Nezleyi kesiyor. Öksürüğü bitiriyor. İşte dikkat çeken ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Nezleyi kesen, göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktüren güvey otu dikkatlerden kaçmadı.

NEZLE NEDİR?

Nezle olarak da adlandırılan soğuk algınlığı; en yaygın virüsü rinovirüs olan ve burun, boğaz, sinüs ve nefes borusunu etkilemekle birlikte kolayca bulaşabilen viral bir üst yolunum yolu enfeksiyonudur.

NEZLE BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Burun akıntısı veya tıkanma

-Tekrarlayan hapşırma

-Boğazda ağrı veya kaşıntı

-Hafif ateş

-Öksürük

-Göz sulanması

-Vücut kırgınlığı

-Ses kısıklığı

-Kas veya vücut ağrıları

-Titreme ve üşüme

-İştah kesilmesi

-Nefes almada güçlük

-Kulak ağrısı

GÜVEY OTU NASIL KULANILIR?

İçten ve dıştan uygulanır.

Çay: 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitkiye 150 ml kaynar su eklenir, 2-4 dk demlenip süzülür.

Sıcak olarak içilir. Çayı fazla demlendiğinde çok acılaşır.

Çayı 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitki

150 ml soğuk suda 12-18 saat demlendirilerek de yapılabilir.

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