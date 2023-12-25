Nezleyi kesiyor. Öksürüğü gideriyor. Balgam söktürüyor. İşte şifa deposu ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Nezleyi kesiyor. Öksürüğü gideriyor. Balgam söktürüyor. İşte şifa deposu ot
Nezleyi kesen öksürüğü gideren balgam söktüren şifa deposu ot olarak değerlendirilen farekulağı otu dikkat çekti.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını araştırıyor. Bu bitkilerden birinin de farekulağı otu olmasıyla dikkat çekti.

Nezleyi kesen mucize ot göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktürmesiyle dikkat çekti.

NEZLE NEDİR?

Nezle olarak da adlandırılan soğuk algınlığı; en yaygın virüsü rinovirüs olan ve burun, boğaz, sinüs ve nefes borusunu etkilemekle birlikte kolayca bulaşabilen viral bir üst yolunum yolu enfeksiyonu olduğu bildirildi.

FAREKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Doktor tavsiyesi olmadan asla alınmaması gerektiği vurgulandı.

Kullanım miktarını aşılmaması tavsiye edilerek zehirlenmeye neden olabileceği bildirildi.

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