Nihat Kahveci'den Galatasaray için olay iddia!

Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Kahveci'den Galatasaray için olay iddia!

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Kahveci, sarı-kırmızılılar için çarpıcı bir iddiada bulundu.

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skor ile kazanmayı başardı. Bu mücadelenin ardından, spor yorumcusu Nihat Kahveci,Kontraspor YouTube kanalında çarpıcı yorumlar yaparken, bir de çok konuşulacak bir iddia dile getirdi.

Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a ağır eleştirilerSpor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a ağır eleştiriler

cv.gif

Fatih Terim resmen geri dönüyor! Büyük sürpriz: Lig asıl şimdi başlıyorFatih Terim resmen geri dönüyor! Büyük sürpriz: Lig asıl şimdi başlıyor

İşte Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ne oluyor bilmiyorum. Melekler mi koruyor, rakip oyuncuların ayağı mı titriyor, inme mi iniyor, gözleri mi kararıyor, ne oluyor bilmiyorum. Bu kadar pozisyon oldu, Galatasaray'ın kale sıfır. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, bir gün Süper Lig’de biri onları öyle bir cezalandıracak ki şok olacaklar."

90+1'de Mario Lemina'nın pozisyonu penaltı mıydı? beIN Trio son noktayı koydu90+1'de Mario Lemina'nın pozisyonu penaltı mıydı? beIN Trio son noktayı koydu

Ne yaptın sen Sofyan Amrabat! Kulüpte ortalık yıkıldı: Fenerbahçeliler şoka girdiNe yaptın sen Sofyan Amrabat! Kulüpte ortalık yıkıldı: Fenerbahçeliler şoka girdi

Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!

Mauro Icardi rakamları altüst etti!Mauro Icardi rakamları altüst etti!

Son Haberler
İstanbul manzaralı çay keyfi pahalıya mal oldu! Çatı katında kazan patladı: Alevler binayı sardı
İstanbul manzaralı çay keyfi pahalıya mal oldu! Çatı katında kazan patladı: Alevler binayı sardı
Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi
Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi
Güllü’nün son anları ortaya çıkmıştı!6. katta neler yaşandı... Duyulan ses akıllarda soru işareti bıraktı...' Annemi atmış'
Güllü’nün son anları ortaya çıkmıştı!6. katta neler yaşandı... Duyulan ses akıllarda soru işareti bıraktı...' Annemi atmış'
Goldman Sachs enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı
Goldman Sachs enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı
Kayseri’de bahis çetesi çökertildi! Milyarlık vurgun
Kayseri’de bahis çetesi çökertildi! Milyarlık vurgun