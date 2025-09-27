Nihat Kahveci'den Galatasaray için olay iddia!

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skor ile kazanmayı başardı. Bu mücadelenin ardından, spor yorumcusu Nihat Kahveci,Kontraspor YouTube kanalında çarpıcı yorumlar yaparken, bir de çok konuşulacak bir iddia dile getirdi.

İşte Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ne oluyor bilmiyorum. Melekler mi koruyor, rakip oyuncuların ayağı mı titriyor, inme mi iniyor, gözleri mi kararıyor, ne oluyor bilmiyorum. Bu kadar pozisyon oldu, Galatasaray'ın kale sıfır. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, bir gün Süper Lig’de biri onları öyle bir cezalandıracak ki şok olacaklar."

