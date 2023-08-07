Nişantaşı'nda kiralık dairenin fiyatını soran gençler kaldırıma düşüp bayılacaklardı

Editör: Ayşe Memiş

Derinleşen ekonomik krizde A’dan Z’ye her şeye zam yapıldı. İktidarın “Türkiye Yüzyılı” zamlarla başladı zamlarla devam ediyor.

Zamlar ve fiyatlar karşısında beli bükülen vatandaş artık geçinemez oldu. Kira fiyatları ise aldı başını gitti. Kiracı- ev sahibi kavgalar, anlaşmazlıkları ve cinayetleri de arttı.

İstanbul’un bazı semtlerinde biraz daha uygun olan kiralar diğer semtlerde uçtu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise İstanbul Nişantaşı’nda bir dairenin kiralık ilanını gören gençler, kiranın ne kadar olduğunu öğrenmek için telefonla aradılar.

90 BİN LİRA KİRA

Aradıkları kişi, 3+1 daire için aylık kira bedelinin 90 bin TL olduğunu söyleyince gençler şoke uğradı.

Görüşmede ayrıca binanın yeni, kombili ve asansörlü olduğu bilgisi verilirken, dairenin ise 170 metrekare brüt alanlı olduğu söyleniyor.

“KEŞKE ÖĞRENMEZ OLAYDIK”

Fiyatı öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşayan gençler, o anları sosyal medyada “Keşke öğrenmez olaydık” notuyla sosyal medyada paylaştılar.

Video sosyal medyada viral oldu.