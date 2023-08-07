Nişantaşı'nda kiralık dairenin fiyatını soran gençler kaldırıma düşüp bayılacaklardı

Nerde bu devlet nerde bu yetkililer. Ülkeyi kim bu hale getirdi. İstanbul Nişantaşı’nda bir dairenin kiralık fiyatını öğrenen gençler şoke uğradı.

Nişantaşı'nda kiralık dairenin fiyatını soran gençler kaldırıma düşüp bayılacaklardı

Editör: Ayşe Memiş

Derinleşen ekonomik krizde A’dan Z’ye her şeye zam yapıldı. İktidarın “Türkiye Yüzyılı” zamlarla başladı zamlarla devam ediyor.

Zamlar ve fiyatlar karşısında beli bükülen vatandaş artık geçinemez oldu. Kira fiyatları ise aldı başını gitti. Kiracı- ev sahibi kavgalar, anlaşmazlıkları ve cinayetleri de arttı.

İstanbul’un bazı semtlerinde biraz daha uygun olan kiralar diğer semtlerde uçtu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise İstanbul Nişantaşı’nda bir dairenin kiralık ilanını gören gençler, kiranın ne kadar olduğunu öğrenmek için telefonla aradılar.

ytuytju.jpg

90 BİN LİRA KİRA

Aradıkları kişi, 3+1 daire için aylık kira bedelinin 90 bin TL olduğunu söyleyince gençler şoke uğradı.

Görüşmede ayrıca binanın yeni, kombili ve asansörlü olduğu bilgisi verilirken, dairenin ise 170 metrekare brüt alanlı olduğu söyleniyor.

“KEŞKE ÖĞRENMEZ OLAYDIK”

Fiyatı öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşayan gençler, o anları sosyal medyada “Keşke öğrenmez olaydık” notuyla sosyal medyada paylaştılar.

Video sosyal medyada viral oldu.

.jpg

İlgili Haberler
İstanbul'da kiralık daire kalmadı. Öğrencileri zor günler bekliyor
Kiralık evlerde yeni uyanıklık
Deprem göçü ardından kentte kiralık daire kalmadı
Vatandaş kiralık ev bulamazken Türkiye'deki konutları kapmak için koşa koşa geldiler
Öne Çıkanlar
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Bursa’da katilam gibi kaza. Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 4 ölü Güncel
Bursa’da katilam gibi kaza. Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 4 ölü
11 yıldır aranan mafya hükümlüsü şampiyonluk kutlamasında yakalandı Spor
11 yıldır aranan mafya hükümlüsü şampiyonluk kutlamasında yakalandı
Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşini terk etti iddiası Magazin
Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşini terk etti iddiası
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı Güncel
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı
Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı Ekonomi
Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı
İtalya'daki orman yangınları yüzünden yüzlerce kişi tahliye edilecek Dünya
İtalya'daki orman yangınları yüzünden yüzlerce kişi tahliye edilecek