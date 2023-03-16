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Vatandaş kiralık ev bulamazken Türkiye'deki konutları kapmak için koşa koşa geldiler

Gayrimenkul fuarı açıldı. 2,4 milyar dolarlık fonları ceplerine koyan yabancılar, konutları kapmak için Türkiye'nin yolunu tuttu. Vatandaş kiralık ev bulamıyor ama yabancıların hedefinde 450 konsept proje var.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:03
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Türkiye'deki konutları kapmak için koşa koşa geldiler

Vatandaş kiralık ev bulamazken Türkiye'deki konutları kapmak için koşa koşa geldiler
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Yabancılar iştahını açan gayrimenkul fuarı. Dolarları bavullara dolduran yabancılar Türkiye'deki konutları kapışmak için koşa koşa gayrimenkul fuarının yolunu tuttu.

JNR Group Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, Rusya, Katar, İran, Dubai, Suudi Arabistan gibi ülkelerden 77 yatırımcının 2.4 milyar dolarlık fonla Türkiye’de gayrimenkul yatırımına geldiğini açıkladı.

Bugün başlayan fuarda 140 civarında B2B alanında yatırımcı broker’ın olacağını da ileten Öztunalı, “Tek fuar ve zirve değil, ticari bir network başarmak istiyoruz. Sadece Almanya’dan 17 yatırımcı var. İngiltere, Hollanda, Portekiz, Doğu Avrupa ülkelerinden de yatırımcılar fuarda Türk gayrımenkul firmaları ile özel görüşmeler yapacak.Sonuç itibarıyla biz 2 milyar 400 milyon dolarlık ülkemizde yatırım yapabilecek yaklaşık 77 tane yatırımcıyı bu konjonktürde getirmeyi başardık” dedi.

Öztunalı, Türkiye’de deprem sonrası yabancı yatırımcıların Ege Bölgesi’ne özellikle Bodrum’a yöneldiğini de belirtti.

‘Eviniz bu fuarda’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Öztunalı, tek yabancı yatırımcılar değil yerli alıcılardan da ilginin yoğunluğuna işaret etti. Büyükşehirlerde nitelikli konutlara ilginin arttığını dile getiren Öztunalı, “Geçmiş fuarlarda daha çok yabancı ziyaretçi talebi alırdık.

Bu yıl, çok ciddi Türk ziyaretçi rezervasyonu aldık. Deprem felaketinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de insanlar, daha güvenli, daha sağlam konutlara ulaşmak, arsa veya müstakil ev almak düşüncesiyle fuara büyük ilgi gösteriyor şu anda” dedi.

Öte yandan Türkiye’deki konut fiyatı ve kiralık artışlarına değinen Altın Türk Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı ve Arap Türk İş Adamları Derneği Başkanı İsmail Altın, Türkiye’de toplam yabacıların aldığı konut miktarının yüzde 4.5 olduğunu açıkladı.

“Fiyat artışının sorumlusu yabancı alımlar değil"

Altın, “Konut fiyat artışının sebebi yabancılar değil. Fiyatlarının artış sebebi öncelikle arz eksikliği, enflasyon ve döviz kurundaki artışa bağlı emtia ve girdi maliyetlerinin artışı, dar ve orta gelirliler için açıklanan teşviklerde fırsatçılıklar” diye konuştu.

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