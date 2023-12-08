N'Koudou Talisca'yı geçti Ronaldo'ya yetişti. Müthiş 2 gol attı Suudi Arabistan Ligi'ni karıştırdı

Beşiktaş'tan sezon başında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Damac'a transfer olan N'Koudou gollerine Al Ittihad maçında da devam etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
N'Koudou Talisca'yı geçti Ronaldo'ya yetişti. Müthiş 2 gol attı Suudi Arabistan Ligi'ni karıştırdı

Beşiktaş'tan sezon başında Suudi Arabistan'ın Damac takımına transfer olan Kevin N'Koudou, takımının ligin iddialı takımı Al Ittihad'ı 3-1 yendiği maçta şov yaptı.

N'Koudou attığı birbirinden güzel 2 golle maçı takımının 3-1 kazanmasını sağladı. Bu sonuçla lig karışırken, Damac üst sıraları zorlamaya başladı.

N'Koudou, Damac'ta forma giydiği 14 maçta 13 gol attı. Gol krallığı yarışında 15 gollü Ronaldo'nun arkasından Mitrovic ile birlikte ikinci sırada bulunan N'Koudou, 9 gollü Karim Benzema, Malcom ve Bernard Mensah ile 8 gollü Anderson Talisca, Odion Ighalo ve Firas Albirakan'ı geride bıraktı.

Damac, 16 haftası geride kalan ligde 24 puan topladı.

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