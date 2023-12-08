Ronaldo 1200. maçına çıktı. İnanılmaz istatistik

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı.

KAYNAK: AA
Ronaldo 1200. maçına çıktı. İnanılmaz istatistik

Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.

Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:

TAKIMMAÇGOL
Sporting Lizbon315
Manchester United346145
Real Madrid438450
Juventus134101
Al Nassr4639
Portekiz Milli Takımı205128
TOPLAM1200868

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