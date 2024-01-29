Zeytinyağlı, limonlu sosuyla taze ve hafif bir tat sunan nohut salatası, sağlıklı beslenmeye önem verenler için ideal bir seçenek. Peki, nohut salatası nasıl yapılır? Nohut salatası tarifi için malzemeler neler?

Haşlanmış nohut, taze sebzeler ve lezzetli bir sosun buluştuğu bu pratik tarif, sofraları renklendiriyor.

İşte nohut salatası tarifi...

NOHUT SALATASI TARİFİ

- 2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve veya kuru nohut, konserve kullanıyorsanız iyice yıkayın)

- 1 orta boy salatalık (rendelenmiş veya küp doğranmış)

- 1 büyük domates (küp doğranmış)

- Yarım kırmızı soğan (ince doğranmış)

- 1 yeşil biber (isteğe bağlı, doğranmış)

- 1/2 su bardağı taze maydanoz (doğranmış)

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- Yarım çay kaşığı tuz, karabiber

NOHUT SALATASI NASIL YAPILIR?

Haşlanmış nohutları bir kaba alın. Rendelenmiş veya doğranmış salatalık, doğranmış domates, ince doğranmış kırmızı soğan, yeşil biber ve taze maydanozu ekleyin.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi iyice karıştırarak sosu hazırlayın. Hazırladığınız sosu nohutlu karışıma ekleyin ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

İsteğe bağlı olarak toz kırmızı biber ekleyebilirsiniz.

Salatanızı buzdolabında bir süre dinlendirerek servis öncesi soğutabilirsiniz. Bu nohut salatası, hem doyurucu hem de vitamin ve protein açısından zengin bir seçenektir. İsterseniz yanında taze ekmek veya yeşilliklerle servis edebilirsiniz.