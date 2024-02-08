Nokul tarifi. Nasıl yapılır?

Çıtır dış katmanıyla ve iç dolgusuyla tadına doyamayacağınız bir nokul tarifi hazırladık. Nokul nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Bu soruların cevabı tarifimizde.

MALZEMELER:

- 2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için)

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı ılık su

- 1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma)

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 paket instant maya

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 5,5 su bardağı un

İç harcı için;

- 1 su bardağından biraz eksik toz şeker

- 2 su bardağı ceviz

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 2,5 su bardağı kuru üzüm

- Sıcak su (kuru üzümü ıslatmak için)

NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabına alınan kuru üzümlere, üzerine gelecek kadar sıcak su ekleyelim ve hamuru hazırlayana kadar üzümleri suyun içinde bekletelim. Yoğurma kabına birinin sarısını üzeri için ayırdığımız yumurta, yoğurt, sıvı yağ, ılık su, sirke, karbonat, instant maya ve toz şekeri ilave ederek karıştıralım.

Unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurma başlayalım. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettiğimizde, yoğurmayı sonlandıralım.

Suyun içinden aldığımız kuru üzümleri, bir bez yardımıyla kurulayalım ve bir kaba alıp üzerine toz şeker, ceviz ve tarçın ekleyerek hepsini karıştıralım. Hamuru tezgahın üzerinde biraz daha yoğurup 8 eşit parçaya bölelim ve bezeler hazırlayalım.

Tezgahın üzerine un serpeleyerek bezelerden birini önce elimizle daha sonra ise merdaneyle açalım. Hamurun üstüne eritilmiş tereyağı sürelim ve üzümlü iç harçtan ekleyelim. Daha sonra bir beze daha açalım ve serptiğimiz iç harcın üstüne döşeyelim. Üstüne tekrar tereyağı sürelim ve sonra rulo şeklinde saralım.

Ruloyu, 4 – 5 cm kalınlığında keselim. Bu işlemi tüm bezelere uygulayalım. Hazırladığımız nokulları fırın tepsisine düzerek üzerine yumurta sarısı ve tereyağı sürelim.

Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 40 dk. pişirelim. .Fırından aldıktan sonra 15 dakika dinlendirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.