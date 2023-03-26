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Numan Kurtulmuş'tan üç dönem açıklaması. Dikkat çeken Erdoğan göndermesi

AKP'li Kurtulmuş, canlı yayında AKP'deki üç dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 'Erdoğan'ın elini rahatlatmak için genel eğilimin kuralın uygulanması yönünde olduğunu' açıkladı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 19:06
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Numan Kurtulmuş'tan üç dönem açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan üç dönem açıklaması. Dikkat çeken Erdoğan göndermesi
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7 canlı yayınında seçimlere ve partisinin politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÜÇ DÖNEM AÇIKLAMASI

Numan Kurtulmuş, milletvekili aday belirleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine, kritik ve tarihi öneme sahip bir seçime gittiklerini söyledi.

Oy verirken vatandaşın milletvekili listelerine bakacağını anlatan Kurtulmuş, "Bu seçimin kritik kavramı itibardır. Bagajı, yükü olmayan, vatandaşlarımıza rahat tanıtılabilecek pırıl pırıl itibarlı insanların listemizde olması esas sorumluluğumuzdur. AK Parti'nin başardığı hususlardan biri değişim ve yenilenmedir. Genel eğilim üç dönem kuralının uygulanması yönünde. Cumhurbaşkanı'mızın hem elini rahatlatmak hem milletvekili seçmede daha rahat davranabilmesini temin etmek bakımından bu kuralın uygulanması partiye ciddi bir yenilenme ve gençleşme imkanı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kurtulmuş, bakanların milletvekili adayı olmasının da çok ciddi fayda sağlayacağını iddia etti.

İTTİFAK GENİŞLEYECEK Mİ?

"Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi gibi partilerle temaslar devam ediyor mu?" sorusu üzerine Kurtulmuş, ittifaklara katılma süresinin tamamlandığını anımsattı.

Cumhur İttifakı'nın ilkeler üzerine bir ittifak olduğunu savunan Kurtulmuş, "İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye yolunda yürümeyi kendileri için politik tercih olarak görenlere kapımız açıktır. Partilerden ziyade mühim olan fikirler ittifakıdır" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN ÖNDE OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Seçimin nasıl sonuçlanacağı ve anketlere ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Objektif baktığımız zaman Türkiye'nin en zor seçimi. Sistemin doğası gereği yüzde 50+1 alınacağı için gerçekten çok canhıraş bir mücadele verilecek. Vatandaşlarımızın özellikle deprem sonrasındaki dönemde 'bunu yaparsa Tayyip Erdoğan yapar' kanaatinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü karşı tarafta aday belli oldu ama bir hükümet kompozisyonu, bir iş yapma tarzının ortaya çıkması söz konusu değil. Yaptığımız son anketlerde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önde olduğu görülüyor."

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