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Cumhur İttifakı genişliyor mu. AKP’li üst düzey isim canlı yayında açıkladı

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,. 'Cumhur İttifakı genişleyecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "İnşallah diğer partilerden, HÜDA PAR da bu ittifakın içerisine katılır. Cumhur İttifakı olarak bu istikamette yürüyüşümüze devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 21:00
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AKP’li üst düzey isim canlı yayında açıkladı. Cumhur İttifakı genişliyor mu

Cumhur İttifakı genişliyor mu. AKP’li üst düzey isim canlı yayında açıkladı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk ekranlarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Sayın Bahçeli de Cumhurbaşkanımızı ziyaret ediyor, sayın Cumhurbaşkanımız da iadeyi ziyarette bulunuyor. Görüşmede tabii ki seçim de konuşulmuştur. Türkiye'nin uluslararasında karşılaştığı meseleler de konuşulmuştur. Son derece olumlu, iki parti arasındaki konuları yakınlaştıran görüşme trafiği, iki lider de birbirini nezaket içinde dinleyerek görüşlerini paylaşmıştır. Yeni sistem 50+1 gerektiriyor. Adı üstünde ittifak. Birbirlerine iltihak etmiyorlar. Bizim en büyük avantajımız hangi konularda temel yaklaşımlarımızın ne olduğu konusunda ortak bir zeminde, ortak bir mutabakatla yürüyoruz. AK Parti ve MHP tabii ki iki ayrı parti. Bu ittifakın gelişmesi Türkiye'nin lehine olduğu kanaatindeyiz. İnşallah diğer partilerden, HÜDA PAR da bu ittifakın içerisine katılır. Cumhur İttifakı olarak bu istikamette yürüyüşümüze devam ederiz. Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın açılması, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtulmasına Türkiye'nin destek vermesi bu bizim ittifakın ortak paydası. Bu politikalara destek verecek siyasi partiler tabii ki önemlidir. Bunlar Türkiye'nin milli meseleleridir. TOGG'un açılışı, Türkiye Yüzyılı sadece bir partinin değil, ortak hedefimizdir.

ERDOĞAN’IN TEPKİSİ

Yoklama var dendiğinde milletvekilleri genel kurula gelirler. Meclis'in çok ciddi çalışma takvimi var. Bu süreçlerde milletvekillerimiz dikkatli olması konusunda uyarıdır. Meclis'in toplanamamış olması dolayısıyla ortaya konulmuş bir tepkidir. Bu uyarı bundan sonraki döneme daha titiz çalışmalarına ilişkin genel başkan olarak sayın cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu uyarıdır. Milletvekillerimizin dikkatli olması konusunda uyarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Meclis'i en ince ayrıntılara kadar takip eden bir genel başkan. Dolayısıyla genel kurulu da takip etmesi normaldir. Bu genel başkanın yol ve dava arkadaşlarına uyarısıdır, arkadaşlar da bunu bu şekilde değerlendirirler.

ÜÇ DÖNEM KURALI

Üç dönem kuralı AK Parti'nin yenilenmesini sağlayacak konulardan bir tanesidir. Şu anda 10 milyon 231 üyesi olan siyasi partiden bahsediyoruz. AK Parti her dönemde, seçim sırasında çok doğal olarak yenilenmeleri yapıyor. Genç arkadaşlarımız sistemin içerisine dahil oluyor. 3 dönem kuralı da bu dinamizmi sağlayacak bir kural olarak uygulanmıştır. Zannediyorum bu dönemde de uygulanacaktır.

Aslolan AK Parti'nin yenilenmesini sağlayacak mekanizmaları kurmak ve bunu kullanabilmektir. 3 dönem kuralının esnetilip, esnetilmemesi seçim dönemindeki şartlara bağlıdır. Şu anda olan kuralın varlığıdır, uygulanma niyetidir. Şu an yapılan bütün anketlerde açık ara birinci partisiyiz. Bu millete hizmet eden siyasi hareket ille de milletvekilliği üzerinden katkı sağlanacak diye bir husus söz konusu değildir.

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İSO
3.02.2023 22:00
Ne yaparsa yapsın lar bu iş bitti. Muhalefet yanlış yapmasın birlik olup ilk turda kazanacak aday olan MANSUR YAVAŞ ı göstersin ler yeterli, iş ilk turda bitirecek dir.  
 
HAN MUZAFERIYET
3.02.2023 21:34
Hüdepar yakisir birde Sueiyeliler var hepsini toplayın ama sonuç nafile isterseniz yurtdısindan ithal seçmende getirin.Oldu olacak ha gayret  
 
metin
3.02.2023 21:32
ah bahçeli ah ne hallere düüşürdün partiyi  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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