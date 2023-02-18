Deprem nedeniyle Nurdağı'nda büyük yarıklar oluştu yol bölündü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir kırsal mahallede mezarlık ve yollar ile bazı evlerin altında ve yanında yarıklar oluştu.



Nurdağı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor.

Depremler, ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede de hasara neden oldu. İlçe merkezine yakın konumdaki Gökçedere Mahallesi'nde ise mezarlık ve yollar ile bazı evlerin altında ve yanında yarıklar oluştu.



Bazı evlerin yıkıldığı mahallede fay kırığı nedeniyle bazı mezarların ikiye bölündüğü, kimisinin ise kaydığı görüldü.

Mahalle sakinlerinden Nuri Cihan, o gün büyük bir uğultuyla uyandıklarını ve sonrasında sarsıntının gerçekleştiğini ifade etti.



Deprem nedeniyle çok korktuklarını belirten Cihan, şunları kaydetti:

"Meğerse ön tarafımızdan fay hattı geçiyormuş. Hava aydınlandı, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık, sonra fark ettik ki 1,5-2 metre yarık oluşmuş. Mezarlık komple yarılmış. Yani bu anlatılacak gibi değil. Bu deprem değil de kıyamet desem yeridir. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sonradan da vatandaşlar yardım için koşuştu. AFAD geldi, devletimizden de Allah razı olsun. Elinden gelen yardımı yaptı."