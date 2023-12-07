Nurgül Yeşilçay 25 sene öncesini paylaştı. Duru güzelliği hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşilçay bu defa 20'li yaşlarından bir karesini paylaştı.