Nurgül Yeşilçay 25 sene öncesini paylaştı. Duru güzelliği hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşilçay bu defa 20'li yaşlarından bir karesini paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nurgül Yeşilçay 25 sene öncesini paylaştı. Duru güzelliği hayran bıraktı

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay, yeni paylaşım geldi.

"20 - 25 yılı var"

Nostaljik paylaşımda bulunan Nurgül Yeşilçay'ın "20 - 25 yılı var" notuyla paylaştığı gençlik karesi ilgi odağı oldu.

20'li yaşlardaki Nurgül Yeşilçay duru güzelliğiyle mest etti.

Zayıflama sırrı çok merak edilen Nurgül Yeşilçay sırrını şöyle vermişti:

6571bc6a81ebc285-w1200xh1881.webp

"Gece yemek yemeyi bıraktım"

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

İlgili Haberler
Nurgül Yeşilçay nazara geldi
Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra gelen senaryo itirafı
Nurgül Yeşilçay 'Gençliğe Hitabe'yi okudu. Sosyal medya yıkıldı
Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Erkeklere bakımsız diyenler utanır mı? Berberde bakımı abartırlarsa Gündem
Erkeklere bakımsız diyenler utanır mı? Berberde bakımı abartırlarsa
Hastanede çizgi film izleyen kedi güldürdü Gündem
Hastanede çizgi film izleyen kedi güldürdü
Ünlü oyuncu yıllardır kanserle savaşıyor. 'Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim' Magazin
Ünlü oyuncu yıllardır kanserle savaşıyor. 'Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim'
Gebze'de Suriye uyruklu PKK’lı tutuklandı Gündem
Gebze'de Suriye uyruklu PKK’lı tutuklandı
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Attığı mesaj kan dondurdu Gündem
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Attığı mesaj kan dondurdu
Beşiktaş’ta derbi öncesi Z raporu: 1 şüpheli 4 eksik Spor
Beşiktaş’ta derbi öncesi Z raporu: 1 şüpheli 4 eksik
Meclis'e ziyaretçi yasağı Gündem
Meclis'e ziyaretçi yasağı