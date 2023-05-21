Nurgül Yeşilçay Alanur'un sırrını açıkladı

Veda Mektubu adlı dizide Alanur karakteriyle seyirci karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, dizinin setinden yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Nurgül Yeşilçay Alanur'un sırrını açıkladı

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı esprili paylaşımlarla beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay bir süredir kadrosunda bulunduğu Veda Mektubu dizisinin setinden paylaşımlarda bulunuyor.

Set arkadaşlarıyla birlikte ya da yalnız başına görüldüğü videolarla sosyal medya hesabını hareketlendiren Yeşilçay bu defa hayat verdiği Alanur karakterine dair bir sırrı açıkladı.

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Diziyle ilgili gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlamaya çalışan Nurgül Yeşilçay bu defa Alanur'un saçlarının sırrını merak edenler için bir video paylaştı.

Yeşilçay, "Alanur'un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyosunuz! Sırrımızı açıklıyoruz" notunu düştüğü paylaşımında dizi setinde kurulmuş bir ütü masasında saçlarını ütületirken görülüyor.

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