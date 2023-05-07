Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla renkli yüzünü takipçileriyle paylaşma fırsatı bulan oyuncu Nurgül Yeşilçay, yaptığı son paylaşımla hem gülümsetti hem de bir türlü ısınmayan havalara göndermede bulundu.

Dizisinin setinden yaptığı paylaşımında havanın soğuk olmasından dert yanan Nurgül Yeşilçay, "Çok soğuk, baya soğuk, baya soğuk" sözleriyle ne kadar üşüdüğünü ortaya koyarken paylaşımının altına düştüğü "Hava durumları böyle sunulmalı, ona göre giyiniriz" notuyla da hava durumu sunucularına göndermede bulundu.