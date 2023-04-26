Nurgül Yeşilçay'dan 'Günün sorusu'. "Havada babam uçsa"

Veda Mektubu adlı dizide izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yeşilçay son olarak takipçilerine günün sorusunu yöneltti.

Nurgül Yeşilçay'dan 'Günün sorusu'. "Havada babam uçsa"

Sadece başarılı oyunculuğuyla değil aynı zamanda renkli kişiliğiyle de beğeni kazanan Nurgül Yeşilçay, setten arta kalan zamanlarında da sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Özellikle pandemi döneminde yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, pandemi sonrasında da bu tarz paylaşımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeşilçay bu defa deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerine esprili bir soru yöneltti.

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İlk olarak denizden babam çıksa yemem kusura bakmayın diyen Yeşilçay hemen ardından 'Günün sorusu' notunu düştüğü o soruyu yöneltti ve şunu sordu:

O zaman havada babam uçsa onu da mı yiyeyim?

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