Sadece başarılı oyunculuğuyla değil aynı zamanda renkli kişiliğiyle de beğeni kazanan Nurgül Yeşilçay, setten arta kalan zamanlarında da sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Özellikle pandemi döneminde yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, pandemi sonrasında da bu tarz paylaşımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeşilçay bu defa deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerine esprili bir soru yöneltti.

İlk olarak denizden babam çıksa yemem kusura bakmayın diyen Yeşilçay hemen ardından 'Günün sorusu' notunu düştüğü o soruyu yöneltti ve şunu sordu:

O zaman havada babam uçsa onu da mı yiyeyim?