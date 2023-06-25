Nurgül Yeşilçay ‘tiki’ kızları hedef aldı. Bu paylaşım onları çok kızdıracak

Editör: Bengü Zorlu

Güzelliği ve oyunculuktaki başarısı ile adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, aynı zamanda sosyal medya hesabından yayınladığı komik görüntülerle de beğeni topluyor.

Güzel oyuncu, son olarak ‘tiki’ kızların konuşma tarzını hedef aldı ve ortaya çok komik görüntüler çıktı. Yeşilçay, mutfakta çektiği videoda “Askııııım, melemen ister misin” diyerek Türkçe’yi o şekilde kullanan kızları ti’ye aldı.

Yeşilçay, hemen ardından, “askım askım diyen kızın hazin sonu…” notuyla paylaştığı ikinci videoda ise “Askııım… Askıııım” diye hapşurarak takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz gün de şık ve seksi bir abiye ile temizlik yaptığı video ile yine çok güldüren bir paylaşım yapmıştı.