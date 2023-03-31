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Nurgül Yeşilçay yeni imajıyla gündem oldu

Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay’ın dizinin pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümündeki stili ve kıyafetleri bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:41
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Nurgül Yeşilçay yeni imajıyla konuşuluyor

Nurgül Yeşilçay yeni imajıyla gündem oldu
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Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay’ın stili ve kıyafetleri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi Veda Mektubu hikayesi ve başarılı oyunculukları ile olduğu kadar kıyafetleri ve stylingi ile de beğeni topluyor.
Rolü için kilo veren spor ve yoga yapan güzel oyuncu canlandırdığı karakter kadar giydiği kıyafetlerle de beğeni topluyor. İddialı kostümler ve aksesuarlar için farklı tasarımcılarla çalışılırken renk seçimleri ise Alanur'un burcu Akrep’e göre yapılıyor.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimler de yer alıyor.

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