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Nurgül Yeşilçay en iyi yaptığı yemeği açıkladı. Arda Türkmen’in mutfağına konuk oldu

Kanal D’nin, her pazartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakteri ile herkesin dikkatini çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay bu hafta sevilen şef Arda Türkmen mutfağına konuk oldu.  

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:33
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'Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay Arda Türkmen'in mutfağına konuk oldu. En iyi yaptığı yemeği de açıkladı

Nurgül Yeşilçay en iyi yaptığı yemeği açıkladı. Arda Türkmen’in mutfağına konuk oldu
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Veda Mektubu ile ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, şef Arda Türkmen mutfağına konuk oldu. Çekimler öncesi Magazin D’den Asiye Acar’ın sorularını cevaplayan ünlü oyuncu samimi açıklamalar yaptı.

Mutfakta çok iyi olduğunun altını çizen Nurgül Yeşilçay “Ben mutfakta çok iyiyim hatta gayet iyiyim. Evde de yemek yapıyorum. Patlıcanlı makarnam çok meşhurdur, misafirlerim özellikle “Bize patlıcanlı makarna yap.” derler. Bayağı özel sipariş alıyorum.” dedi.

Alanur karakteri ile ekrana hızlı bir dönüş yapan usta oyuncu Yeşilçay, Veda Mektubu ve Alanur üzerine de çok özel açıklamalar yaptı. Alanur karakterine özellikle değinen usta oyuncu "Her şeyden önce ben Alanur’u çok seviyorum, oynamayı da çok seviyorum. Çok eğlenceli bir kadın değil mi sizce de… Kafası bir gidiyor, bir geliyor. Önce kızlarını azarlıyor, sonra gidiyor “Ben ne yaptım?” diyor. Bir de tabi ortada büyük bir aşk var. Bence ilahi bir durum da var orada. Kadersel bir araya gelme durumu var.” dedi.
 

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