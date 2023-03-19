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Nurgül Yeşilçay 'Veda Mektubu'nda göz kamaşatırıyor

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu farklı hikayesi, başarılı oyunculukları ile olduğu kadar kıyafetleri ve stylingi ile de çok konuşuluyor.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:11
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Nurgül Yeşilçay 'Veda Mektubu' dizisinde göz kamaşatırıyor

Nurgül Yeşilçay 'Veda Mektubu'nda göz kamaşatırıyor
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Veda Mektubu’nun pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünde Alanur (Nurgül Yeşilçay) vereceği davette giyeceği gümüş rengi özel tasarım kostümü ile partinin kraliçesi olacak.

Her hafta heyecan dozunun arttığı dizide bu hafta kılıçlar çekilecek ve Alanur,(Nurgül Yeşilçay) hem Ziya’dan (Selim Bayraktar) geçmişin intikamını almaya çalışacak,  hem de kızının evliliğini yıkmak için planlar yapacak.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu, hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimler yer alıyor.

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