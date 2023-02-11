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Shakira Türkiye için paylaşım yaptı. O detay alkış topladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:41
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O detay alkış topladı! Shakira Türkiye için paylaşım yaptı

Shakira Türkiye için paylaşım yaptı. O detay alkış topladı
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Dünyaca ünlü yıldızlar, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısında bulundu.

ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Shakira da 82,2 milyon takipçisi olduğu Instagram hesabından, enkaz altından kurtarılan bir çocuğun fotoğrafı üzerine, Türkiye ve Suriye'deki depremin çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiye işaret ederek, yardım kampanyası linkini takipçileriyle paylaştı. Kolombiyalı şarkıcı, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF'e bağış yapmasını istedi.

Shakira'nın paylaşımında 'Turkey' yerine 'Türkiye' yazması ayrıca takdir topladı.

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