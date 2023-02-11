Shakira Türkiye için paylaşım yaptı. O detay alkış topladı

Dünyaca ünlü yıldızlar, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısında bulundu.

ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Shakira da 82,2 milyon takipçisi olduğu Instagram hesabından, enkaz altından kurtarılan bir çocuğun fotoğrafı üzerine, Türkiye ve Suriye'deki depremin çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiye işaret ederek, yardım kampanyası linkini takipçileriyle paylaştı. Kolombiyalı şarkıcı, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF'e bağış yapmasını istedi.

Shakira'nın paylaşımında 'Turkey' yerine 'Türkiye' yazması ayrıca takdir topladı.