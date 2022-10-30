30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • O madenden sorumlu 7 kişi Türkiye Taşkömürü Kurumu’na atandı

O madenden sorumlu 7 kişi Türkiye Taşkömürü Kurumu’na atandı

Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında henüz hiçbir yetkili hakkında tutuklama kararı verilmedi. Soruşturma kapsamında gözaltında olan yedi isim TTK 'ya müdür olarak atandı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 10:28
Takip Et

O madenden sorumlu 7 kişi Türkiye Taşkömürü Kurumu’na atandı

O madenden sorumlu 7 kişi Türkiye Taşkömürü Kurumu’na atandı
+
Aa
-

Bartın Amasra’da 14 Ekim’de meydana gelen maden katliamında 41 işçi yaşamını yitirdi. Türkiye’yi derinden sarsan olayın ardından ihmaller yine kamuoyunun en sık tartıştığı konuların başında geldi. Faciadan ancak 13 gün sonra patlamanın meydana geldiği kurumda görevli olan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kararı başta hukukçular olmak üzere birçok kesim eleştirdi.


İHMALLER VAR
Bartın’da 24 kişi gözaltına alınırken bir kişinin ise İstanbul’da gözaltına alınacağı açıklandı. Aralarında işletme Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü ve aspiratör mühendisi olan 24 kişinin Emniyet’teki sorguları sürüyor. Gözaltındakilere, “İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?” sorusunun yöneltildiği bildirildi.

 

MÜDÜR OLARAK ATANDI
Olayla ilgili henüz hiçbir yetkili hakkında tutuklama kararı çıkmazken CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, facianın gerçekleştiği sırada Amasra’daki madenin bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Daire Başkanı Ahmet Sarıalioğlu’nun Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’ne (ATİM) müdür olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bankoğlu, “Görev tanımı ve sorumluluk kapsamında işletmede 41 madencinin yaşamını yitirdiği ve bu nedenle belki de şüpheli sıfatıyla değerlendirilmesi gereken kişi, Amasra işletmesine müdür olarak görevlendiriliyor. Gerçekten insaf diyorum” dedi.

 

GÖZALTINDAKİ YEDİ KİŞİ ATANDI
Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre soruşturma kapsamında gözaltındaki yedi kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’nde görevlendirildiği ortaya çıktı. Görevlendirilen isimler şöyle:

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir, ATİM Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Üretim İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Elektro Mekanik İşletme Müdürü Mehmet Güneş, Üretim Başmühendisi Mehmet Tural, Elektro Mekanik Başmühendisi Serkan Özdoğan, İş Güvenliği Başmühendisi Volkan Soylu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ADSIZ
30.10.2022 11:10
Pkk sever ahmet kamil erozan incelesin chp tanrı severde yardımcı olsun bakın neler bulur neler patlatmıştır madeni diye rapor çıkar hemen  
 
ASLA BU MİLLETİ SEVMEDİLER
30.10.2022 11:07
AKP 'de bu yakışırdı.  
 
Gariban vatandaş
30.10.2022 10:30
Yakında bakanlık verilebilir..🤣🤣  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
1
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
2
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
3
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
4
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
5
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
6
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
7
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Ankara Şehir Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ankara Şehir Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ankara Şehir Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken
﻿Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken
﻿Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken
﻿Trabzon Hayrat’ta icradan satılık kargir ev ve bahçe
﻿Trabzon Hayrat’ta icradan satılık kargir ev ve bahçe
﻿Trabzon Hayrat’ta icradan satılık kargir ev ve bahçe
﻿15 yıldır biriktiriyor
﻿15 yıldır biriktiriyor
﻿15 yıldır biriktiriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.