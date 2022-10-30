O madenden sorumlu 7 kişi Türkiye Taşkömürü Kurumu’na atandı

Bartın Amasra’da 14 Ekim’de meydana gelen maden katliamında 41 işçi yaşamını yitirdi. Türkiye’yi derinden sarsan olayın ardından ihmaller yine kamuoyunun en sık tartıştığı konuların başında geldi. Faciadan ancak 13 gün sonra patlamanın meydana geldiği kurumda görevli olan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kararı başta hukukçular olmak üzere birçok kesim eleştirdi.



İHMALLER VAR

Bartın’da 24 kişi gözaltına alınırken bir kişinin ise İstanbul’da gözaltına alınacağı açıklandı. Aralarında işletme Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü ve aspiratör mühendisi olan 24 kişinin Emniyet’teki sorguları sürüyor. Gözaltındakilere, “İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?” sorusunun yöneltildiği bildirildi.

MÜDÜR OLARAK ATANDI

Olayla ilgili henüz hiçbir yetkili hakkında tutuklama kararı çıkmazken CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, facianın gerçekleştiği sırada Amasra’daki madenin bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Daire Başkanı Ahmet Sarıalioğlu’nun Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’ne (ATİM) müdür olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bankoğlu, “Görev tanımı ve sorumluluk kapsamında işletmede 41 madencinin yaşamını yitirdiği ve bu nedenle belki de şüpheli sıfatıyla değerlendirilmesi gereken kişi, Amasra işletmesine müdür olarak görevlendiriliyor. Gerçekten insaf diyorum” dedi.

GÖZALTINDAKİ YEDİ KİŞİ ATANDI

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre soruşturma kapsamında gözaltındaki yedi kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’nde görevlendirildiği ortaya çıktı. Görevlendirilen isimler şöyle:

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir, ATİM Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Üretim İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Elektro Mekanik İşletme Müdürü Mehmet Güneş, Üretim Başmühendisi Mehmet Tural, Elektro Mekanik Başmühendisi Serkan Özdoğan, İş Güvenliği Başmühendisi Volkan Soylu.