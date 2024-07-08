Ödemeler yatırılmaya başlandı. Hesaplarınızı kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gerçekleştirdiği İzmir programında Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan ziyaretten sonra Göktaş, Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) açılış törenine katıldı.

Göktaş, törende yaptığı konuşmada sosyal politikaları ihtiyaçlara göre tüm toplumu kapsayacak şekilde her geçen gün zenginleştirdiklerini ifade etti.

ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI

Engelli ve yaşlı kişilere yönelik sosyal yardım programlarını geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, temmuz ayında yaşlı ve engelli aylıklarının da hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.

Göktaş, "Bu kapsamda 2,7 milyar lira yaşlı ve 2,1 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 4,8 milyar lira tutarındaki aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi hak kaybı yaşamaması için temmuz ayı farklarını da ağustos ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları için bağımsız şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için ise çalıştıklarını ifade etti.