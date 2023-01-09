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AKP'li başkan oğlunu belediyede işe soktu. Bakın kendini nasıl savundu

Kastamonu'da AKP'li belediye başkanı oğlunu belediyede işe soktu. Gelen tepkiler sonrası oğlunu 'İhtiyaç dolayısıyla işe aldığını' açıklayan Civelek'in daha önce de 4 yeğinini işe aldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 22:15
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Oğlunu belediyede işe sokan AKP'li başkan kendisini böyle savundu

AKP'li başkan oğlunu belediyede işe soktu. Bakın kendini nasıl savundu
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Kastamonu'da oğlunu belediyede işe alan AKP'li Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, "Spor Öğretmeni Türker Civelek, oğlum olduğu için değil, ihtiyaç duyduğumuzdan, bir spor eğitimcisi olarak liyakatinden dolayı Azdavay belediyemizde çalışmaya başlamıştır" savunması yaptı.

Kastamonu’da Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, oğlunu belediyede spor eğitmeni olarak işe aldı. Konu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Azdavay Belediyesi önünde açıklamalarda bulunarak duruma tepki gösterdi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın da hazır bulunduğu basın açıklamasında Erbilgin, “’Azdavay’ın çocuklarına iş, ekmek sağlayacağım’ diyen belediye başkanı, bugüne kadar 4 yeğenini belediyeye almıştı. Yetmedi, Azdavaylılardan gizli bir şekilde, kendi imkanları yetmiyormuş gibi, çalıştığı yerden gönderilen öz oğlunu bu belediyeye işçi olarak alma cesaretini gösterdi” dedi. Yapılan eleştirilerin ardından Civelek de konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.


Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç olduğu için oğlunu işe alındığını savunması yaparak, şunları kaydetti:

“Biz, büyük projelere imza atmış, yıllık 100 binleri ilçesinde ağırlayabilen, bölgesinde birim çalışanlarıyla turizm destinasyonları meydana getirebilen liyakat sahibi, yetenekli ve çalışkan Azdavay Belediyesi ailesiyiz. Bu kadroda hiç kimse benim öz yeğenim değil, ancak ben 7 göbek Kastamonu, Azdavaylıyım. Hacı Osman dedemin, Molla Mustafa dedemin, Çakır Muhtar dedemin ve Cumhuriyet tarihinin ilk kuru temizleme fabrikasını Ankara’ya kuran Recep dedemin torunuyum. Asaletim ve mayam Kastamonu’nun altında yatan yüzlerce Allah dostlarından ve Şerife Bacılardan gelir. Küçük bir ilçede Allah size 4 dönem üst üste bu şerefli görevi nasip ederse, belediye çalışanlarının tamamını işe almak size nasip olur, aynı zamanda sizin maziniz, Kastamonu Azdavay ise bu kadrolara alınan herkes sizin bir kaç nesil ötesinden yeğenleriniz olur."

"OĞLUM OLDUĞU İÇİN DEĞİL İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZDAN"

"Allahım'a şükürler olsun, bugüne kadar belediyemize yaklaşık 50 kişiyi işe almışız. Bu kadroların en önemli özelliği liyakat sahibi olmalarıdır. Bu sebeple çok küçük kaynaklarla tarihe not düşecek projelere imza atıyoruz. 2022 yılında ilçemize yaklaşık 40 milyonluk spor yatırımı yapıldı. Bu yatırımları halkımızla, sevgili gençlerimizle, sevgili çocuklarımızla 4 mevsim buluşturacak yetenekli, çalışkan ve hepsinden de önemlisi ahlaklı bir spor öğretmeni tespit ettiğimde, bu adamın kimin oğlu, hangi siyasi görüşten olduğuna asla bakmam.

Spor Öğretmeni Türker Civelek, oğlum olduğu için değil, ihtiyaç duyduğumuzdan, 8 yıldır BESYO bölümleri, polis okulları, bekçilik ve POMEM sınavlarına yüzlerce Azdavaylı ve Kastamonulu gençlerimizi hazırlayıp yerleşmelerine büyük katkı sağlayan bir spor eğitimcisi olarak, liyakatinden dolayı Azdavay belediyemizde çalışmaya başlamıştır. Mazisinde Kastamonu olmayanların, kabul edilemez üsluptaki eleştirileri bizleri daha da başarılı yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu karede var olan Azdavay Belediyesi çalışanlarının tamamı benim yeğenlerimdir, benim evlatlarımdır, benim kardeşlerimdir. Biz, Azdavay Belediyesi çalışanları olarak liyakat sahibi, başarılı ve çalışkan kocaman bir aileyiz."

HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

2020 yılında Civelek hakkında, 16 ayrı iddiayla ilgili inceleme başlatılmış, İçişleri Bakanlığı, iddialardan 3’ü için soruşturma izni vermişti.

İnceleme konuları arasında Civelek'in “Motokros yarışı için yapılan harcamalara oğlunun düğün masraflarını da ekleyip belediyeyi zarara uğratma”, “Ev yapmak isteyen kişiye yanlış bilgi verip elindeki araziyi ucuza kapatmak ve aynı araziye kendisine ait ev yaptırmak” gibi iddialar da bulunuyordu. Ancak bu iddialar için yapılan inceleme sonucu, Bakanlık soruşturma izni vermemişti.

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