THK Üniversitesi'ndeki AKP arpalığını Serpil Yılmaz ortaya çıkardı: Ye babam ye

AKP’li milletvekili Zehra Taşkesenoğlu’nun boşanmak üzere olduğu eşi Ünsal Ban’ın THK Üniversitesi rektörlüğü döneminde yapılan yolsuzluk mahkeme belgelerinde yer aldı. Halk TV’den Serpil Yılmaz, bugünkü köşe yazısında THK Üniversitesi’nin Ankara Wings porjesi ile 60 milyon lira zarara uğratıldığını belirterek dava dosyasından çarpıcı ayrıntılar paylaştı.

Serpil Yılmaz’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi 18.09.2019’da Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne Ankara Wings projesiyle ilgili zararın tespiti davası açıyor.

THK Kayyım Heyeti; Adnan Zengin, Ali Yüksel ve H.Abdullah Kaya davalı ve karşı davacı olarak davaya müdahil oluyor.

Hakim Ömer Azküçük, 7 Aralık 2022’de THK Üniversitesi’nin talebinin kabulü ile Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun 1 mahallesinde bulunan Ankara Wings projesindeki tüm bağımsız bölümlere ait tapuların iptaline ve bu gayrimenkullerin ipotek dahil tüm kayıt ve şerhlerden arındırılmış şekilde THK Üniversitesi adına tesciline karar veriyor.

Bu kararı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne gittiklerinde öğrenen 243 bağımsız bölüm tapu sahibi, karara itiraz süreci başlatıyor.

Birincisi; tapu tescil davalarına bakmaya yetkili mahkemelerin burada olduğu gibi “Sulh Hukuk” değil, Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu gerekçesiyle Hakim Azküçük’ü Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikayet ettiler. Hakim Azküçük’ün THK kayyum heyeti ve AKP’li yöneticilerle fotoğraflarını ortaya çıkaran tapu sahipleri, HSYK’ya sundukları dilekçede Azküçük'ün açığa alınması ve malvarlığına tedbir amaçlı el konulması da talep ettiler.

İkincisi; Ankara Wings projesinde THK Üniversitesi’nin 60 milyon TL zarara uğramasına yol açan sürecin dışında olduklarını ve “üçüncü şahıs” olarak tapularının iptalinin hukuka aykırılık oluşturduğunu dile getiriyorlar. Ortaya çıkan bu tablonun arkasında, 2011-2015 yılları arasında THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Yıldırım bulunuyor.

Mahkeme Yıldırım’ın 6 Aralık 2013’te “kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile” THK Üniversitesi’ne tahsisli arazinin Al-Ka İnşaat’a devredildiği ve ihale duyurusu yapılamadan (Ankaralı emlakçı) Murat Akça’ya Ankara 54. Noterliği’nde 17 Aralık 2013 tarihinde tapu işlemlerinin yürütülmesi için özel vekaletname verildiği kayda geçiyor.

Henüz kat karşılı inşaat ihalesi yapılamadan bu sözleşmelerin hukuki olmadığına kanat getiren mahkeme , Al-Ka firmasına 29 dükkan ve “en değerli” 143 ofis niteliğinde bağımsız bölümün verilmesine karşılık, üniversiteye projeden yalnızca 70 adet ofis nitelikli bağımsız bırakıldığına dikkat çekiyor.

2013 yılı piyasa değeri 20 milyon lira olan arsanın 2015 yılında 7 milyon lira bedelle satılmasıyla kurumun zarara uğratıldığı ve müteahhidin fahiş bir gelir elde etmesine yol açıldığına karar veriyor.

Mahkeme Ankara Yenimahalle’de yer alan 11 bin 593 metrekare alanda inşa edilen projede ortaya çıkan imar atışlarından üniversitenin yararlandırılmadığına da hükmediyor.

Üniversitenin zarara uğratıldığı kararına itiraz eden yok.

Soru şu; neden hak sahiplerinin tapuları iptal ediliyor?

Tapu sahipleri bu kararla insan hakları, doğa hakları gibi “mülkiyet hakkının” da tartışmalı bir duruma sokulduğunu vurguluyor. Tapu sahipleri çevresinden aldığım bilgiye göre, THK Üniversitesi Ankara Wings’ten kendisine ayrılan 70 bağımsız bölümü projenin inşaatını yapan müteahhit firma Ankara İnşaat’a satmış.

Konkordato ilan eden Ankara İnşaat’ın Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Yıldırım. Acaba Hilmi beyin, dönemin THK Başkanı Osman Yıldırım ile bir akrabalığı var mı?

Ankara İnşaat da bu bölümlerin bir kısmını “tanıtım fiyatına” satış sözleşmesiyle bazı AKP milletvekillerine devretmiş. Söz konusu milletvekilleri projeden satın aldıkları bölümleri Murat Akça üzerinden üçüncü şahıslara satmışlar.

Bir koyundan kaç post çıkarılmış…

AKP’li milletvekillerinden bazıları “gayrimenkul yatırımcısı” olarak projeden nemalanmış, arsa ucuza gitmiş, yapılan hukuk dışı işlemlerle hak sahiplerinin tapuları üniversiteye iade edilmiş…

Tapularının iptaline itiraz eden hak sahiplerinin hukuk mücadelesi yeni başlıyor.

THK Üniversitesi’ne bırakılan mülkler içinde yer alan 9 dükkan, 6 ofis henüz satılmamış.

Hak sahipleri üniversitenin projeden kaynaklı 60 milyon liralık zararı bu gayrimenkullerin satışı ile karşılanabilecekken, mahkemenin tapu iptali kararını vermesini sorguluyorlar. Eldeki bulgular çerçevesinde; 3 Eylül 2022’de yurt dışına kaçma ihbarı üzerine Milas’ta tutuklanan Ban ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı E. Tümgenarel Osman Yıldırım’ın Ankara Wings projesine “fesat karıştırdıkları” sonucuna varmak mümkün.

Ancak Hakim Azküçük’ün görmekte olduğu bir davanın “davalı” tarafında yer alan kayyım heyeti ile tatillere çıkması, muhabbeti hukukun işleyişinin olağan akışına uygun değil.