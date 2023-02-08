MEB sınavların ileri tarihe ertelendiğini duyurdu

Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi vurdu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra deprem Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Açıklanan son resmi verilere göre 6 bin 234 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 11 kişi yaralandı.

MEB DUYURDU: ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı deprem nedeniyle ; uzaktan yapılacak e-sınavların ertelendiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada;

7-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek MTSK sınavları, ustalık ve kalfalık sınavları, amatör telsizcilik sınavları başta olmak üzere tüm e-sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

10 İL ENKAZ ALTINDA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, Hatay en çok etkilenenler arasında. Merkezde ilk 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışması yapılmazken, yeni başlayan çalışmalarda enkaz altındaki birçok vatandaş kurtarılmaya çalışılıyor.