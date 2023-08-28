Güngören Belediyesi bataklığa inşa ettiği konutları satışa çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en az az 50 bin 783 vatandaşımız hayattı.

Depremlerin ardından birçok ihmal ve skandal ortaya çıkarken uzmanların uyarıları sonrası gözler Büyük Marmara Depremi’ne çevrildi.

Uzmanların peş peşe deprem uyarıları yaptığı İstanbul’da skandal bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre; Güngören Belediyesi, 2011 yılında Gençosman Mahallesi’ndeki toplam 2 bin 700 metrekare büyüklüğündeki iki araziyi “belediye hizmet alanı yapılacağı” gerekçesiyle kamulaştırdı. Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arazilerin imar planı ‘konut ve ticaret alanı’ olarak değiştirildi.

BATAKLIKTAKİ DAİRELERİ SATIŞA ÇIKARDI

Güngören Belediye Başkanlığı’nın belediyeye gelir elde etmek için inşa ettiğini söylediği konutlar resmi gazetede yayımlanan ilanla satışa çıkarıldı. 84 adet daire, 3 ile 8 milyon TL arasında değişen muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “kapalı teklif usulü” ile satılacak. İhale 21 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.