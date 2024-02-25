Öğretim üyelerinin tüm bilgilerini deşifre etmişlerdi. Hukuka aykırı uygulamada karar verildi

Bir üniversitede çalışan tüm öğretim üyelerinin sicil numaraları, çalıştıkları birimleri ve izin durumlarını gösteren bilgiler, üniversite yönetimi tarafından herhangi bir ayrım veya gerekçe gösterilmeden toplu bir şekilde e-posta yoluyla bütün çalışanlarla paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirten bir çalışan, KVKK'ye başvurdu.

HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

KVKK, yaptığı incelemeler sonucunda, çalışanların bilgilerini elinde bulunduran üniversite yönetiminin kişisel veri işleme faaliyetinin kanunda yer alan işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı ve bunun hukuka aykırılık teşkil ettiğini tespit etti.

KVKK, bilgilerin paylaşılmasına ilişkin disiplin hükümlerine göre üniversite yönetimi hakkında işlem yapılmasına ve işlemin sonucunun KVKK'ye bildirilmesine karar verdi.