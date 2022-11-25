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  • Öğretmeni bu hale düşürenler utansın. Öğretmenine kimi tavuk kimi tandır ekmeği hediye etti

Öğretmeni bu hale düşürenler utansın. Öğretmenine kimi tavuk kimi tandır ekmeği hediye etti

Batman’dan bir ilkokul öğrencisi Öğretmenler günü hediyesi olarak öğretmenine tavuk hediye etti. Öğretmenin küçük öğrenciye teşekkür etmesi ve yüzündeki o gülümseme her şeye bedeldi ama öğretmenlerin yaşadıklarından dolayı da bir o kadar düşürdürücüydü.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:59
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Öğretmenine kimi tavuk kimi tandır ekmeği hediye etti. Öğretmeni bu hale düşürenler utansın.

Öğretmeni bu hale düşürenler utansın. Öğretmenine kimi tavuk kimi tandır ekmeği hediye etti
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Görüntü Batman merkeze bağlı Çevrimova köyünden. 6 derslikli, 105 öğrencisi bulunan Çevrimova İlkokulu öğrencileri  24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanmış sınıftaki masanın üzerine örtüler bile örtülmüş. Bir öğrencinin kucağında ise tavuk var. O öğretmeninin Öğretmenler Günü hediyesi.

O minicik öğrenci yeriden kalktı öğretmeni Ayşenur Doğan'a 24 Kasım Öğretmenler günü hediyesini verdi.

Öğretmenin yüzündeki o gülümseme her şeye bedeldi ama bir o kadar da düşündürücüydü. Çünkü öğretmenlerin durumu belli. Yaşadıkları ortada...Atanamıyorlar ve bir de  Almanya'daki öğretmenlerin neredeyse 8'de biri maaş alıyorlar.

Öğretmene sadece tavuk hediye edilmemişti. Tandır ekmeği, yoğurt, süt, peynir gibi gıda ürünlerinin yanı sıra kümesten getirdikleri tavuk, saksıda çiçek ve patikleri hediye etti.


İlkokul öğretmeni Ayşenur Doğan, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğrencilerinin evlerinde hazırladıkları yöresel ürünleri, annelerinin yaptığı el emeği eşyaları hediye olarak getirdiklerini söyledi.
Doğan, "Patikler, tavuklar, yumurtalar, yoğurt ve süt getirdiler. Bunlar bizim için çok güzel hediyeler. Kıymetli velilerime ve değerli öğrencilerime çok teşekkür ederim." dedi.


Öğrenciler de öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
- Siirt'te beldenin meşhur yoğurdunu hediye ettiler
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde de Ahmet Cevat Sevgili İlkokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul bahçesinde tören düzenlendi.


Öğrencilerin şiir okuyup şarkılar seslendirdiği törende, öğrenciler kalem, kitap, çiçek gibi hediyelerin yanı sıra annelerinin evde mayaladıkları Zokayd yoğurdunu öğretmenlerine hediye olarak verdi.
Sınıf öğretmeni Tarık Demirhan, törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın ülkenin ve bölgenin önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini söyledi.


Beldenin de tarımın yanı sıra hayvancılık ve özellikle de yoğurduyla bilindiğini dile getiren Demirhan, törende öğretmenlere yoğurt hediye edileceğini aktardı.
İngilizce öğretmeni Cansu Aydın, 2 yıldır görev yaptığı beldede Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir kutlamaya şahit olduklarını anlattı.
İzmir'den geldiğini belirten Aydın, "Kutlamada beldenin geleneksel ürünü olan yoğurt öğrencilerimiz tarafından hediye edildi. Daha önce de tatma fırsatım olmuştu, oldukça güzel ve lezzetli. Çocuklarımız her gün bunu yediği için çok şanslılar. Bu yıl yöresel hediye almamız bizim için güzel ve anlamlı oldu." diye konuştu.
Sınıf öğretmeni Murat Kazak da yoğurduyla meşhur beldede görev yapmanın doğal ürünlere ulaşmak açısından avantaj olduğunu dile getirdi.

 

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Atiye
25.11.2022 10:13
Kötü bir durum yok ki. Tamamen samimiyet ve sevgi var.  
 
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