Öğretmenlere 'meslek kanunu' müdahalesi

Yürüyüşleri polisler tarafından engellenen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’ni protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandıklarını belirten Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Eğitim-Sen'in 3 üyesinin gözaltında olduğunu söyleyerek "Buradayız, ayrılmıyoruz" açıklaması yaptı.

'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ MAALESEF ÖĞRETMENLERİMİZE ORANTISIZ ŞİDDET UYGULUYORLAR'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, protesto etme hakkını kullanan öğretmenlere yapılan müdahaleye kınadı.

CHP'li Emer Meclis gündemindeki Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun eğitimi dünyası açısından son derece kabul edilemez hükümleri içerdiğini söyledi. Öğretmenlerin bu nedenle ayağa kalktığını belirten Emir "Öğretmenlerimiz Milli eğitim yasasını protesto etmek istiyor. Anayasal haklarını kullanıyor. Oysa güvenlik güçlerimiz maalesef öğretmenlerimize orantısız şiddet uyguladı. Buradan ilgililerin ve özellikle de iktidar grubunun duyarlı davranmasını ve bu sese kulak verilmesini, öğretmenlerimizin Meclis'e 100 metre mesafede darp edilmemesini Meclis'imizin dikkatine sunuyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da öğretmenlerin protestolarına destek verdi