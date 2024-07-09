Ünlü fenomen canlı yayında sokakta öpüşen çifte silah çekti

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede içerisinde tepki topladı. Sokak ortasında elinde kamerayla canlı yayın yapan Kick fenomeni bir çifte rastladı. Sokakta sarılarak birbirini öpen çifti gören fenomen duruma öfkelendi. Fenomenin tepkisi sonrası kadın adamın selfie çubuğuna bağlı bir telefon olan kamerasını kaptı ve tartışma daha da büyüdü.

Bu arbede esnasında yayıncı bir silah çıkardı ve kadına doğru doğrulttu. Arka planda, kameramanın yayıncıya kadını vurması için çağrıda bulunduğu duyuldu.

Olayın sosyal medya kullanıcılar tarafından şikayet edilmesi sonrası Kick yetkilileri devreye girerek "Bu yayıncı, Kick personeliyle 7/24 sohbet özelliğimize bildirildiğinde derhal kalıcı olarak yasaklandı. Artık Kick'te değil" açıklamasıyla yayıncının men edildiği açıklandı.