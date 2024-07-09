Ünlü fenomen canlı yayında sokakta öpüşen çifte silah çekti

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Ünlü fenomen canlı yayında sokakta öpüşen çifte silah çekti

Kick yayıncısı ünlü bir fenomen sokak ortasında birbirlerine sarılarak öpüşen bir çiftin yanına yaklaşarak canlı yayında onları uyardı. Çift ve yayıncı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kick yayıncısı ikiliye silah çekti. O anlar sosyal medyadan canlı yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede içerisinde tepki topladı. Sokak ortasında elinde kamerayla canlı yayın yapan Kick fenomeni bir çifte rastladı. Sokakta sarılarak birbirini öpen çifti gören fenomen duruma öfkelendi. Fenomenin tepkisi sonrası kadın adamın selfie çubuğuna bağlı bir telefon olan kamerasını kaptı ve tartışma daha da büyüdü.

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Bu arbede esnasında yayıncı bir silah çıkardı ve kadına doğru doğrulttu. Arka planda, kameramanın yayıncıya kadını vurması için çağrıda bulunduğu duyuldu.

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Olayın sosyal medya kullanıcılar tarafından şikayet edilmesi sonrası Kick yetkilileri devreye girerek "Bu yayıncı, Kick personeliyle 7/24 sohbet özelliğimize bildirildiğinde derhal kalıcı olarak yasaklandı. Artık Kick'te değil" açıklamasıyla yayıncının men edildiği açıklandı.

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