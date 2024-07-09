Sinan Ateş cinayeti flaş gelişme. İşte tetikçinin Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği an

Kaynak: DW Türkçe
Sinan Ateş cinayeti flaş gelişme. İşte tetikçinin Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği an

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde ise bir detay dikkat çekti.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde tetikçi Özyağcı'nın Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği anlar bulunuyor.

Türkiye'nin gündemini oturan Sinan Ateş suikastine ilişkin yeni çok önemli bir gelişme yaşandı. Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da tetikçi Eray Özyağcı tarafından vurulmasının sonrasında olay anına ve sonrasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

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Bu görüntüde tetikçi Özyacı'nın 47 dakika kadar kaldırımda Sinan Ateş'i beklediği görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken nokta ise tetikçi Özyağcı'nın Gölbaşı'nda Tolgahan Demirbaş'ın aracına binmesi oldu.

SALDIRI ANI VE KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ NET OLARAK ORTAYA ÇIKTI

DW Türkçe'den Alican Uludağ Sinan Ateş'in son anlarını ve tetikçi Eray Özyağcı'nın Ülkü Ocakları genel merkez esik yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği görüntüleri aktardı.

Görüntülerde önce tetikçi Eray Özyağcı'nın Vedat Balkaya tarafından motosikletle Keçiören'deki evinden Çukurambar'a getirilmesi izleniyor.

Bu sırada Sinan Ateş, Cuma namazı için Çukurambar'daki ofisinden ayrılıyor. Tetikçi Eray Özyağcı, Sinan Ateş'i ve iki arkadaşını izlemeye başlıyor. Bir süre yürüdükten sonra kaldırımda bekleyen Eray Özyağcı, kameralar tarafından tam 47 dakika boyunca Ateş'in dönmesini beklerken görülüyor.

Saat 13.34'te, tetikçinin Sinan Ateş'e silahlı saldırı düzenlediği ve Sinan Ateş'in 2 arkadaşıyla çatışmaya girdiği görülüyor.

Cinayeti işledikten sonra Eray Özyağcı, motosikletle bekleyen Vedat Balkaya tarafından olay yerinden hemen kaçırılıyor ve Gölbaşı'na götürülüyor.

Kayıtta Eray Özyağcı'nın Ankara Gölbaşı'nda Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği degörülüyor. Bu araç, tetikçiyi geçici olarak bir çiftliğe bırakıyor.

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