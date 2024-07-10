Şaban Sevinç ' kredi kartıyla saat' dedi Buket Aydın stüdyoyu terk etti

TV100'de canlı yayına katılan Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı. Buket Aydın Şaban Sevinç'in sözleri üzerine 'Terbiyesizsin' diyerek stüdyoyu terk etti.

Buket Aydın TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk oldu. Şaban Sevinç'in sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Şaban Sevinç'in "Parayla pek çok şeyi satın alabilirsin, pahalı saat alabilirsin ama CHP delegesi satın alamazsın, kredi kartıyla saat almaya benzemiyor bu" sözlerine Buket Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım" diye yanıt verdi. Şaban Sevinç bu kez in "Sana demiyorum" dedi. Buket Aydın ise "Kime diyorsun? Seni kim böyle yönlendiriyor? Görüyor musunuz yaptığını? Şov yapma, haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan, ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem" diye söylenerek yayını terk etti.