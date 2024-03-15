Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada hayatını kaybetti. Silivri’deki kazada çok acı tesadüf

Kaynak: DHA
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada hayatını kaybetti. Silivri’deki kazada çok acı tesadüf
Kemerburgaz’daki kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile ABD’ye kaçan T.C’nin ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci, benzer bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye’nin gündemine oturan kazada, annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan T.C’nin ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci, Silivri’de benzer bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Aci ailesinin acı kaderi: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada öldü - 1

11 Mart Pazartesi günü Soner Aci kontrolündeki otomobil Silivri’de arızalandı.

Durum üzerine aracını emniyet şeridine çeken Aci, otomobilde yanında bulunan Anıl Aci ile arızayı kontrol etmek için aşağı indi.

Aci ailesinin acı kaderi: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada öldü - 3

Bu sırada Sait İ. hakimiyetindeki kamyonet, arızayı kontrol eden Soner ve Anıl Aci’ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Anıl Aci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aci’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Aci ailesinin acı kaderi: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada öldü - 2

“RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM”

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İ., ifadesinde rüzgar nedeniyle kamyonetin savrulduğunu, aracın kontrolünü sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söyledi.

Aci ailesinin acı kaderi: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada öldü - 4

OĞUZ MURAT ACİ’NİN KUZENİ

Kazada yaşamını yitiren Anıl Aci’nın, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz’da arızalanan ATV motorun arızasını kontrol ederken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C’nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nın kuzeni olduğu öğrenildi.

Aci ailesinin acı kaderi: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada öldü - 5

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