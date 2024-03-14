Fatih Altaylı Eylem Tok'un zenginlik sırrını açıkladı. Dilan Polat detayını ilk kez duyurdu

Ayşe Memiş
Fatih Altaylı Eylem Tok'un zenginlik sırrını açıkladı. Dilan Polat detayını ilk kez duyurdu
Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C. lüks aracıyla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin aracına çarpmış ve Aci hayatını kaybetmişti. Gazeteci Fatih Altaylı oğluyla birlikte en son New York'ta görüntülenen Eylem Tok'un zenginliğinin nereden geldiğini açıkladı. Dilan Polat detayı dikkatlerden kaçmadı.

Kemerburgaz’da, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., lüks aracıyla seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

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Söz konusu olayın ardından sosyal medyada ve basında Eylem Tok ile ilgili iddialar gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde kazanın ardından önce Mısır'a oradan da ABD’ye kaçırdığı oğlu T.C. ile New York'ta görüntülenen Eylem Tok ile ilgili Fatih Altaylı dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Gazeteci Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"EYLEM TOK’UN CİHANTİMUR’UN BURSA’DA GÜZELLİK MERKEZİ VAR. DİLAN POLAT’LA BENZER İŞLER YAPILIYOR"

Eylem Tok ve eski eşi Cihantimur ile ilgili olarak ortada dolaşan iddialar bunların borsadaki bir Güzellik Merkezi işletmeleri var. İddialar şu yönde, burası aslında Dilan Polat var ya ona benzer bir yapı olduğu ve burada uzun zamandan beri bu nevi işler yapıldığı ve Eylem Tok’un da aslında bu oranın sahibi olan Dr. Cantimur’un asistanı olduğu ve daha sonra kendisine bir anlamda şantaj yaparak evlendiği ve sonrasında da evlendikten sonra da bu kişinin paralarıyla, nereden geldiği belli olmayan paralarıyla, çok lüks bir hayat sürdüğü.

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"YAZARLIKLA O VİLLAYI ALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Eylem Tok’un Kemerburgaz ya da işte Göktürk civarındaki villasının normal şartlarda herhangi bir kitap yazarı veya işte bir geliri olmayan sadece kitaptan bir geliri olduğu düşünülen birinin sahip olabilmeyi bırak masraflarını karşılayamayacağı derecede lüks bir konut olduğu, koca bir bahçeye, yüzme havuzuna, hizmetçilere, uşaklara, bilmem nelere falan filan sahip olduğu ve bu paranın kaynağının neresi olduğunun da aslında pek de belli olmadığı yönündeki iddialardır.

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