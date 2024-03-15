Eylem Tok ve oğlunu görüntüleyen kişi o anları anlattı: Rahatlıklarını görünce şok oldum

Kemerburgaz’da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ve onu önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta ortaya çıktı.

Manhattan'da taksi aradıkları sırada anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti.

Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ile oğlu T.C. daha sonrasında ise bindikleri taksiyle uzaklaştı.

"ŞOK OLDUM"

Anne ile oğlunu görüntüleyen Gözde G., o anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum.

"AYNI KIYAFETLERİ VARDI"

Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı. Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim"