Eylem Tok ve oğlunu görüntüleyen kişi o anları anlattı: Rahatlıklarını görünce şok oldum

Kaynak: DHA
Eylem Tok ve oğlunu görüntüleyen kişi o anları anlattı: Rahatlıklarını görünce şok oldum
Ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. O anları çeken Gözde G., "Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu" dedi.

Kemerburgaz’da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ve onu önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta ortaya çıktı.

Manhattan'da taksi aradıkları sırada anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti.

Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ile oğlu T.C. daha sonrasında ise bindikleri taksiyle uzaklaştı.

"ŞOK OLDUM"

Anne ile oğlunu görüntüleyen Gözde G., o anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum.

"AYNI KIYAFETLERİ VARDI"

Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı. Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim"

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

İlgili Haberler
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada hayatını kaybetti. Silivri’deki kazada çok acı tesadüf
Eylem Tok’un oğlunun kaza sonrası küfürlü paylaşımı ortaya çıktı
Fatih Altaylı Eylem Tok'un zenginlik sırrını açıkladı. Dilan Polat detayını ilk kez duyurdu
Eylem Tok ve katil oğlu New York’ta ortaya çıktı. Görüntülendiklerini fark edince güldüler
Son dakika... Eylem Tok ve oğlu hakkında flaş gelişme
Bakan Tunç’tan para sayma soruşturması ve Eylem Tok açıklaması
Son Haberler
İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenleri vurdu: 20 ölü, 155 yaralı Dünya
İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenleri vurdu: 20 ölü, 155 yaralı
Büyücü olmadıklarını kanıtlamak için sıvı içen 50 kişi öldü Dünya
Büyücü olmadıklarını kanıtlamak için sıvı içen 50 kişi öldü
Türkiye ve Irak’tan ortak bildiri: Bağdat, PKK'yı 'yasaklı örgüt' ilan etti Gündem
Türkiye ve Irak’tan ortak bildiri: Bağdat, PKK'yı 'yasaklı örgüt' ilan etti
Erzincan’da trafik kazası: 4'ü çocuk, 7 yaralı Yaşam
Erzincan’da trafik kazası: 4'ü çocuk, 7 yaralı
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada hayatını kaybetti. Silivri’deki kazada çok acı tesadüf Gündem
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni benzer kazada hayatını kaybetti. Silivri’deki kazada çok acı tesadüf
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu