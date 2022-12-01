Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, evlerinin sokağı dar diye 5 milyona yeni araba aldılar.

Yaz sonu evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç , Zekeriyaköy’de oturmayı planlarken son anda fikir değiştirip Levent’e geçmişti.

Ancak Oğuzhan Koç’un Levent’teki evinin bulunduğu sokak dar olduğu için daha küçük bir araç almak zorunda kaldılar..

Posta'nın haberine göre ünlü çift küçük kasalı bir jip alıp içini özel olarak tasarlattı ve bunun için 5 milyon lira ödedi.

Demet Özdemir'yakın zaman önce kendine 2,5 milyonluk başka bir araba almıştı.