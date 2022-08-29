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  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününden ilk kareler! Ünlüler akın etti

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününden ilk kareler! Ünlüler akın etti

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, dün akşam görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Ünlü isimler de çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. İşte düğünden çok özel kareler...

Galeri Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 10:39
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Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, dün akşam evlendi.

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Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi almıştı.

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Çift, 26 Haziran'da da ilk adımı attı ve nişanlandı.

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Tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç’un “Bence mükemmel bir karışım” sözü ise sosyal medyayı salladı.

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600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla 2 gün önce bekarlığa veda partisi yapmıştı.

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Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz vermişti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un dün yapılması planlanan ancak hava şartları nedeniyle ertelenen nikahı dün gerçekleşti.

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Ünlü çiftin nikahı Sarıyer’de bir otelde yapıldı.

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Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut oldu.

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Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

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Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

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After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

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Çiftin düğününe ünlüler camiasından çok sayıda isim katıldı. İbrahim Çelikkol, Eser- Berfu Yenenler, Pelin Karahan, Deniz Baysal ve Hande Doğandemir, düğünde giydikleri kıyafetleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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İşte düğünden ilk kareler…

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