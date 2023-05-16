Oğuzhan Uğur sosyal medyada depremzedelere yapılan yorumlara isyan etti. 'Siz neden AKP karşıtısınız'

Youtube üzerinden yaptığı Babala TV yayınlarıyla sadece gündeme yönelik yayınlar değil aynı zamanda hayata dokunan işler de gerçekleştiren Oğuzhan Uğur, deprem bölgesinde çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Oğuzhan Uğur sosyal medyada depremzedelere yapılan yorumlara isyan etti. 'Siz neden AKP karşıtısınız'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında gerçekleştirdiği yardım çalışmalarıyla milyonların beğenisini kazanan Oğuzhan Uğur, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında deprem bölgesinde AKP'nin çok yüksek oranda oy almasının ardından sosyal medyada depremzedelere gösterilen sert tepkilere isyan etti.

Bölgeden gelen kutlama görüntüleri ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki göstermiş ve içlerinden bazıları da işi hakaret boyutuna vardırmıştı.

Bu paylaşımların ardı arkası kesilmeyince Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken bir video geldi. Deprem bölgesindeki bir çekiminden paylaşımda bulunan Uğur, gerçek beka sorununun deprem olduğunu söylediği videosunda insanları çürük binalarda yaşamaya mecbur edenlerin cezalandırılması gerektiğini söylüyor.

Oğuzhan Uğur söz konusu videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Unutmasanız yeter… Ayrıca depremzedeler şuna oy verdi, buna oy verdi muhabbetini de kesin artık. Zalimliğin lüzumu yok! Güven duymadıkları bir oluşuma şans verip kumar oynamak istememişlerdir belki.

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Belki de bizi ilgilendirmeyen bir sürü sebepleri vardır. Kime ne? Ayıptır! Siz neden AKP karşıtınız?

Baskı gördüğünüz, özgürlüğünüz kısıtlandığı, bazı şeyler dayatıldığı için değil mi? Şimdi yaptıklarınıza bakın, sonra şikayet ettiklerinize. Aynı değil mi?.. Tamam peki değil…"

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