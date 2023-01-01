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Stefano Okaka'ya Türkiye'den 3 talip

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Stefano Okaka'ya Türkiye'den 3 takımdan teklifler geldiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 11:40
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Okaka'ya üç talip! Ezeli rakipler yarışta

Stefano Okaka'ya Türkiye'den 3 talip
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Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Medipol Başakşehir'de forma giyen İtalyan forvet Stefano Okaka ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'den 3 kulüp takip ediyor. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'ın durumunu takip ettiği belirtilen Okaka için Adana Demirspor'un da nabız yokladığı ve transfer için şartları araştırdığı ifade edildi. Bu sezon Başakşehir formasıyla 25 resmi maça çıkan Okaka, bu maçlarda 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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