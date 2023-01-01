Astrolog Turan kimin Süper Lig şampiyonu olacağını açıkladı

Program boyunca 2023 yılına dair önemli tahminlerde bulunan Zeynep Turan, yapılacak seçime dair önemli açıklamalarda bulunurken gazeteci Uğur Dündar'ın Süper Lig şampiyonunun kim olacağına dair sorusuna da yanıt verdi.
Zeynep Turan ligin sonunda kupayı Fenerbahçe'nin alacağını söylerken, Ali Koç'un da kazanılan zaferin ardından başkanlığı bırakabileceği imasında bulundu.
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