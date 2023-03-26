Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Karabağ maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Karabağ gerçekten çok iyi oyunculara ve çok iyi bir hocaya sahip. İyi bir maç çıkardılar. Bir Avrupa maçı oynar gibi oynadılar."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Yusuf ve Ross devre arası çıktı. Ufak bir sakatlıkları oldu. Genç oyuncular, böyle maçlarda tecrübe edinmeleri onların da işine yarıyor."

"Kaan Ayhan buraya oynamadan geldi. Bugün maçta ayakta kalan oyuncularımızdan biriydi. Son maçtan 8-9 oyuncumuz farklıydı. Birçok oyuncumuza şans verdik. Bu maç bizim için iyi bir antrenman oldu. Özellikle Zaniolo'nun buna çok ihtiyacı vardı."