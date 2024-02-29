Galatasaray kupaya veda etti. Taraftar her şeye rağmen oyuncuları bağrına bastı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Marcao ve 84. Mendes kaydetti.
Galatasaray bu sonuç ile tek maçlık eleme usulü ile oynanan turnuvadan elenmiş oldu.
Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından sarı-kırmızılı oyuncular tribüne gidip taraftarlardan özür diledi.
Takımını soğuk havaya rağmen tribünde desteklemeye gelen taraftarlar ise oyuncuları bağrına bastı.
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