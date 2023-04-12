Okan Buruk'tan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, liderlik koltuğunda oturdukları Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Sezonun başında hangi takıma sorarsanız sorun, bu haftaya 1 puan farkla bile lider girmeyi herkes kabul ederdi. Şu anda 6 puan öndeyiz. Bu önemli bir avantaj. Tabii ki bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil kazanacak takımız." diye konuştu.

Kendilerini takip eden takımlardan hangisini daha iddialı gördüğünün sorulması üzerine Buruk, "Puan farkından dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre çok daha önde. Ancak Beşiktaş da kazanarak geliyor. Fikstürde de avantajları var." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'in 29. haftasında konuk edecekleri Yukatel Kayserispor'a karşı baskın bir oyun sergileyeceklerini söyledi.

Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 yenildikleri rakiplerinin kalitesine değinen Buruk, "Kayserispor iyi ve formda bir takım. Önemli oyuncular var. Büyük takımlarla maçlarında bu oyuncular daha iştahlı ve istekli oluyor. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kendi sahamızda dominant bir oyun hedefliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İlk maçtaki hataları yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın durumunu anlatan Buruk, "Abdülkerim bireysel bir çalışmalar yapıyor. Cuma gününe kadar yetiştirmeye çalışacağız. Yetişme ihtimali var." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, aleyhlerine hatalı hakem kararlarının futbolcularını etkilediğini ancak bunu silerek sadece sahaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın da açıkladığı hatalı kararlardan sonra futbolcularının tepkili olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Son maçın ardından bir tepki oldu. Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyunculara da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. İşimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hakem hataları üst üste gelince futbolcularda bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir. Zaten öyle başarılı olacağız. Biz futbola odaklandığımızda üst üste 14 galibiyet alan bir takımız. Tekrar buna odaklanacağız, dışarıyı düşünmeyeceğiz. Bir daha aynı şeylerin yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Başakşehir maçının son olduğunu düşünüyoruz. Bizim bahaneye değil motivasyona ihtiyacımız var."

Buruk, Lale Orta'nın açıklamalarından duyduğu memnuniyeti aktararak, "Benim istediğim aydınlanmaydı. Pozisyonlarda haklı olduğumuzu söylemeleri güzel. Bundan mutlu oldum ve kafamızdaki soru işaretleri gitti. Açıkçası bir açıklama beklemiyordum. Açıklama olunca sevindim, hoşuma gitti." şeklinde görüş belirtti.

Herkesin Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışması gerektiğini vurgulayan Buruk, "Federasyon da hakemler de bizim. Galatasaray bu ülkenin önemli bir değeri. Her zaman ülkemizi ve futbolumuzu koruma ile yüceltme üzerine mesaj vermemiz gerekiyor. Ancak üst üste bir şeyler yaşandığında oyuncular tepki veriyor. Türk futbolu ileri götürmek için hakemlerin de daha iyi seviyeye gelmesi gerekiyor. TFF’nin çalışması var. Bir kötü niyet beklemiyoruz ama bir takımın başına üst üste bir şeyler geldiği zaman ister istemez insanların kafasında bir algı oluşuyor. Bunu takımlar, seyirciler veya medya değil, hakemler oluşturuyor. Onların daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Benzer pozisyonlara farklı kararlar çıkması insanların kafasını karıştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralanan Icardi'nin durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor." açıklamasını yaptı.

Okan Buruk, geçen günlerde iftarda bir araya geldiği teknik direktör Fatih Terim'in kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

İftarda genel konulardan sohbet ettiklerini anlatan Buruk, "Zaten sürekli bir araya geliyoruz. Fatih hoca camiamız, bizim için çok önemli ve değerli bir insan. Fikir alışverişi her zaman yapıyoruz. Hakem hatalarından bahsettik." dedi.

Okan Buruk, takımdaki futbolcular ve bazı pozisyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kaleci ve kaptan Fernando Muslera'nın takıma saha içi ve dışındaki katkısından bahseden Buruk, şunları kaydetti:

"Muslera'nın önümüzdeki sezon da sözleşmesi var. Kaptan, karakter olarak bizim için çok değerli. Sadece saha içindeki aksiyonlarının dışında saha dışında da çok büyük değer katıyor. Okan, oynadığı zaman en iyisini yaptı. Onunla ilgili de sezon sonunda oturup konuşacağız. Kalecilerimizden Batuhan, Fatih Karagümrük’te oynuyor. Gençlerden Jankat var. Ondan da çok büyük beklentimiz var. Kaleci anlamında sıkıntımız yok ve içimiz rahat. Beşiktaş iki sezon önce Ersin Destanoğlu ile şampiyon oldu. Bazen kalecilere güvenmek, değer vermek ve onları oynatmak önemli. Jankat'ı belki 1 sezon kiralık oynatabiliriz. Daha güçlü bir şekilde gelebilir. Jankat, Avrupa çapında takip edilen bir oyuncu."

Sol bekteki oyuncularının tamamına güvendiğini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Adekugbe'yi yerli statüsünde oynaması avantaj olduğu için aldık. Dubois oynadığında da iyi işler yaptı. Bazen sol bekte Türk ile oynamak zorunda kalıyoruz. Kazımcan ve Adekugbe ile devam etmeyi düşünüyoruz. Emre Taşdemir de oynuyor. Kazımcan'a güveniyorum, çok iyi olacak ve oynadıkça gelişecek. Sol bekteki tüm oyuncularıma güveniyorum. Değiştirerek kullanıyoruz. Performans olarak birbirine yakın oyuncular." diye konuştu.

Buruk, genç oyuncu Yusuf Demir'in kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Yusuf'un oynamaması tamamen yabancı kuralıyla alakalı değil. Bazı zamanlarda ise yabancı kuralına takıldı. Kronik bir sakatlığı yok ama tam şans vereceğimiz zaman dizine ve bileğine darbe geldi. Şans vereceğimiz zamanlarda hep ufak tefek sakatlıklar oldu. Şu anda da iyi çalışıyor. Geniş bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Belki en kritik yerde çıkıp gol atacak. Yusuf'a inanıyor ve güveniyorum. Kendisine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in sakatlandığı dönemde eksikliğini hissettiklerini vurgulayan Buruk, "Mertens'in ufak tefek ağrıları var. Fiziksel olarak daha iyiye gidiyor. Bizim için önemli bir oyuncu. Sadece hücumda değil savunmaya geçişlerdeki baskısı çok önemli. Eksikliğini hissettik. Diğer oyuncularımız da en iyisini yapmaya çalıştı ama Icardi-Mertens ikilisi daha doğru oluyor." açıklamasını yaptı.

Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen futbolcuların gelecek sezon planlarında olup olmadığının sorulması üzerine Okan Buruk, "Kiralıktaki oyuncuların bazılarının satın alma opsiyonu var, bazılarının yok. Sonuçta hepsi bizim oyuncularımız. Sezon başında opsiyonlar kullanılmazsa kadro yapımıza göre kendi içimizde değerlendireceğiz. Hepsini takip ediyoruz. Genel olarak performansları iyi gidiyor. Bu iyi bir durum. Amaçlarımızdaki biri de eski değerlerini kazanmaları. Bunda da olumlu bir dönüş alıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler'in takımında az süre almasıyla ilgili soru üzerine, "Başında bir teknik adam var. En doğrusunu görecek kişi o. Benim bir yorum yapmam doğru olmaz. Tabii ki çok değerli bir oyuncu, milli takıma kadar yükseldi ama değerlendirmesini yapacak kişi takımın başındaki teknik adam." dedi.

Buruk, "Arda, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu mu?" şeklindeki soruyu ise, "Çok yetenekli ama çok erken. Süre lazım. Gelişimini görmek lazım. Yetenek olarak herkesin hemfikir olduğu nadir oyunculardan biri." diye yanıtladı.