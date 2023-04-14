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  • Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'ın Kayserispor 11'i belli oldu

Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'ın Kayserispor 11'i belli oldu

Lider Galatasaray bu akşam Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray Kayserispor maçının 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 03:02
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Galatasaray Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'ın Kayserispor 11'i belli oldu
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Süper Lig'de lider Galatasaray bu akşam Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligin ilk devresinde Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maç öncesi flaş bir karar aldı. Buruk'un Zaniolo'ya ilk 11'e aldığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi.

Kayserispor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Ackah, Emrah Başsan, Cardoso, Mane, Thiam.

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