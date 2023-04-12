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Lale Orta'nın Beşiktaşlı olduğu ortaya çıktı

Eleştirilerin odağındaki isim MHK Başkanı Lale Orta'nın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı. Önce Galatasaraylı ardından da Fenerbahçeli denilen Lale Orta'nın yıllar önce Beşiktaş'ı tuttuğunu açıkladığı haber gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:11
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Fenerbahçeli denilen Lale Orta Beşiktaşlı çıktı

Lale Orta'nın Beşiktaşlı olduğu ortaya çıktı
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Süper Lig'de takımların son haftalardaki tartışma konusu olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, göreve gelmesinden bugüne aldığı kararlar ve söylemleri ile birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Birçok takımın eleştirisi sonrası sosyal medyada da neredeyse bütün takım taraftarları tarafından eleştirilen Lale Orta için önce Galatasaraylı ardından da Fenerbahçeli denilmişti.

Gerçek ise MHK Başkanı Lale Orta’nın nikah gününe ait haberde ortaya çıktı.

Yusuf Dursun imzalı haberde Lale Orta, kendisinin Beşiktaşlı, eşi Ahmet Ziya Orta'nın da Galatasaraylı olduğunu açıklamış.

Habere ait küpür sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

LALE ORTA KİMDİR

Lale Orta, 1 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk futbolcu, antrenör, eski FIFA kokartlı hakem ve akademisyen olan Orta, Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir.

Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yapmıştır. Profesyonel ve amatör bin 500'ün üzerinde maç yönetmiştir. 2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını almıştır. Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biridir. Lale Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.

Son olarak BeIN Sports'ta ekrana gelen TRİO programında hakem kararlarını yorumlayan Orta, 29 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi yapacak ilk kadın MHK Başkanı olarak tarihe geçti.

Lale Orta, Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyen. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir.

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